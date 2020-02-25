Get aCC_e55, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Farklı teması ve atmosferiyle ön plana çıkan Get aCC_e55 oyununda fütüristik bir oyun mekaniği yer alıyor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Birbirinden zorlu bulmacaları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda yetenekli bir mucite yardım ediyorsunuz. Zevk alabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Get aCC_e55 oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor. İpuçlarından da yararlanarak ilerleyebileceğiniz Get aCC_e55 oyununu kaçırmayın.

Hikaye tabanlı bir oynanışa da sahip olan oyunda dikkatli seçimler yapmalı ve zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Minimal ve hoş grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda bağımlılık yapıcı bir atmosfer yer almakta. Farklı bilmeceleri de çözümlemeniz gereken Get aCC_e55 oyununda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Get aCC_e55 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.