Get Married 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bakalım gelinin gönlünü alabilecek misin? Ona ulaşacak yolu bulup istediği şeyleri de yerine getirmen gerekiyor. Bilirsin gelinler biraz nazlı olur. Eğer onun dediklerini yerine getirmezsen kalbini kazanamazsın ve oyunu tamamlayamazsın. Ona çıkan tüm yolları bulmalısın.

Sakın yüzüğü almayı da unutma. Düğünü güzel yapan şeyler olmazsa gelin bundan hiç hoşlanmaz. Pastası, masası, dansı ve yüzüğü ile her şey tastamam olmalı. ne de olsa kız evi naz evi. Güzel bir düğün olması için elinden geleni yapmalısın. Ayrıca mükemmel atmosferi sayesinde oynamaktan asla sıkılmayacağınız efsane bir macera. Kolay seviyelerle başlayan oyun ilerleyen bölümlerde sizleri şaşırtabilir. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.