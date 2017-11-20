Ghoulboy, iOS platformunda yerli yapım olmasıyla öne çıkan, aksiyon rol yapma ve hack ’n’ slash türünün karışımı kaliteli bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen daha da önemlisi keyif veren iki boyutlu aksiyon platform oyununda Viking askeri ile gecenin karanlığında ilerliyoruz. Yaratıklar, tuzaklar, boss’lar ve daha nice sürpriz bizi bekliyor.

Türklerin de kaliteli mobil oyunlar ortaya çıkardığının örneklerinden biri Ghoulboy. 90’lı yılların 16-bit platform oyunlarına özlem duyanlara tavsiye edeceğim, ücretsiz oynanabilir sürükleyici yapıda bir oyun karşımızda duruyor. iOS cihazlar için de ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren retro - klasik aksiyon oyununda iskelet ve hayaletlerden uçan yaratıklara birçok şeytani güçle savaşırken, ölümcül tuzakları atlatmanın yollarını arıyoruz.

Ghoulboy Özellikleri: