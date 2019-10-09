iOS Cihazınızdan Kolayca Vergi ve Harç Ödeyebilirsiniz.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iOS uygulaması ile cihazınızdan kolayca vergi ve harç ödeyebilirsiniz. Vergi dairelerinde sıra beklemeden tüm işlemlerinizi halledin.
GİB'in mobil uygulaması üzerinden şu işlemler gerçekleştirilebilmekte:
- Borç sorgulama ve borç ödeme.
- Sicil bilgileri sorgulama.
- Gerçek kişiler için işe başlama bildiriminde bulunma.
- Borç Durum Yazısı ve Mükellefiyet Yazısı talebinde bulunma ve sonuçlarını görüntüleme.
Uygulama içi arama özelliği sayesinde anahtar kelimeleri yazarak istediğiniz içeriğe kolayca ulaşabilirsiniz. Uygulamayı cihazınıza indirin ve işlemlerinizi hızlıca tamamlayın.
Yurt dışı harç pulu almak için uygulama içerisinde bulunan "Hızlı Ödeme" seçeneğine gidebilir ve kolayca harcınızı ödeyebilirsiniz.