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GIPHY World 1.0.2 (ios)
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  4. GIPHY World - iPhone ve iPad İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

GIPHY World

1.0.2
ios
GIPHY World
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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AR destekli en iyi GIF yapma ve paylaşma uygulaması

GIPHY World, artırılmış gerçeklik destekli ilk animasyonlu GIF yapma ve paylaşma uygulaması. iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan AR uygulaması ile o anda çalışma masanızın üzerine sevdiğiniz bir GIF veya çıkartma yerleştirebilir ve ortaya çıkan bu eğlenceli görüntüyü arkadaşlarınızla, takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

GIF’lerle uğraşmayı seviyorsanız GIPHY uygulamasını duymuşsunuzdur; hatta kullanıyorsunuz. GIPHY World adlı uygulama da artırılmış gerçeklik kazandırılmış sürümü. Her durum, ruh haline uygun milyonlarca GIF’i bünyesinde barındıran GIPHY’nin geniş arşivinden seçtiğiniz bir görseli bulunduğunuz yere yerleştirme imkan veriyor bu artırılmış gerçeklik uygulaması. Dilerseniz video dilerseniz de sabit görüntü formatında paylaşabiliyorsunuz.

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