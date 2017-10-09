GIPHY World, artırılmış gerçeklik destekli ilk animasyonlu GIF yapma ve paylaşma uygulaması. iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan AR uygulaması ile o anda çalışma masanızın üzerine sevdiğiniz bir GIF veya çıkartma yerleştirebilir ve ortaya çıkan bu eğlenceli görüntüyü arkadaşlarınızla, takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

GIF’lerle uğraşmayı seviyorsanız GIPHY uygulamasını duymuşsunuzdur; hatta kullanıyorsunuz. GIPHY World adlı uygulama da artırılmış gerçeklik kazandırılmış sürümü. Her durum, ruh haline uygun milyonlarca GIF’i bünyesinde barındıran GIPHY’nin geniş arşivinden seçtiğiniz bir görseli bulunduğunuz yere yerleştirme imkan veriyor bu artırılmış gerçeklik uygulaması. Dilerseniz video dilerseniz de sabit görüntü formatında paylaşabiliyorsunuz.