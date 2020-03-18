GitHub Mobile (iOS) uygulaması, mobil cihazınız üzerinizden projelerinizi yönetmenizi sağlıyor. Microsoft’un popüler kod depolama hizmeti GitHub’ın mobil uygulaması, tasarım tartışmasıyla ilgili geri bildirim paylaşma veya birkaç kod satırını gözden geçirme gibi karmaşık geliştirme ortamı gerektirmeyen çoğu şeyi yapmanıza imkan tanıyor. GitHub mobil uygulamasını iPhone/iPad’inize ücretsiz indirin, hareket halindeyken proje, fikir ve kodunuzu hayata geçirin.

Microsoft’un satın aldığı, yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub’ın mobil uygulaması da bulunuyor. Doğrudan uygulamadan ekibinizle bağlantıda kalma, sorunları belirleme, hatta birleştirme şansına sahipsiniz.

GitHub Mobile (iOS) Uygulaması Özellikleri