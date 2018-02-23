Glitch Dash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz mükemmel bir mobil oyun olan Glitch Dash ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Harika atmosfere sahip olan bir mobil oyun olan Glitch Dash ile engelleri aşıyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. İmkansız engelleriyle dikkat çeken oyunda harika grafikler bulunuyor. Kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken oyunda mükemmel zaman geçirebiliyorsunuz. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda tüm engelleri de aşmalısınız. Macera severlerin de beğenerek oynayabileceği oyunda zorlu görevleri de tamamlamalısınız. Harika grafikleyle de ön plana çıkan oyunda efsanevi bir atmosfer yer alıyor. Glitch Dash oyununu mutlaka denemelisiniz.

Glitch Dash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.