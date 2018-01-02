Glopy, fizik tabanlı bulmaca oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm benzersiz bir top oyunu. Sevimli bir robotun gövdesi üzerinde renkli topları yerlerine oturtma amacını taşıyan bulmaca oyunu, düşündürücü bölümlerle dolu ve her bölümde mekanikler değişiyor.

Mükemmel ötesi grafikleri, oynanış dinamikleri ile beğenimi kazanan top oyunu yerli yapım ve sadece iOS platformuna özel hazırlanmış. iPhone X desteği de sunan top oyunu, iPhone ve iPad’de şimdiye kadar oynadıklarım arasında en iyisi. Oyunda robotların gövdesini kontrol ediyorsunuz. Gövdedeki oyuklar arasından renkli topları indirerek ait oldukları boşluklara oturtmaya çalışıyorsunuz. Gövde döner yapıda ve telefonunuzu sağa sola oynatarak topun düşmesini sağlıyorsunuz.

Glopy Özellikleri: