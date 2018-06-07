Bünyesinde birbirinden farklı onlarca aracı bulunduran GMG Racing, Android ve İOS platformunda ücretsiz oynanan bir yarış oyunudur.

Granada Game tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapımda gerçek zamanlı olarak drag yarışlarına katılabilecek ve aksiyon dolu anlar yaşayabileceğiz. Sürükleyici atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken oyun, mobil platformdaki yarış oyuncularını ortak bir çatı altında birleştirerek adrenalin dolu yarışlara imza attırıyor.

Oyun içerisinde çok sayıda farklı araç yer alıyor. Oyuncular yaptıkları yarışlar sonrasında bu araçların kilidini açabilir, araçları satın alabilir ve kendi zevkinize göre modifiye edebilirsiniz. Her türlü ayrıntının yer verildiği oyunda, yaptığınız yarışlar sonrasında ödül olarak para kazanırsınız. Bu paralar ile araçlarınızı kişiselleştirebilir ve performansını artırabilirsiniz. Skor tablosunun da yer aldığı oyunda, en iyi yarışçılar arasına katılabilir ve listeye adınızı yazdırabilirsiniz.

Gerçekçi araba fiziğinin yer aldığı yapımda, birbirinden farklı yarışlara katılabilecek ve adeta adrenalini içimizde yaşayacağız. Mobil yarış oyunları arasında orta dereceli bir kitle tarafından oynanan yapım, gerçek zamanlı olarak drag yarışları sunuyor.