Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Go Escape, bir topu yönlendirerek çeşitli engellerin arasından geçirebileceğiniz ve çıkış yolunu bulmak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ve gözü yormayan grafik tasarımı ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı düzenekler üzerinde bulunan bir topun kontrolünü sağlayarak, tuzaklardan kurtulmak ve parkurları tamamlamaktır. Oyunda bulunan arka fonlar mavi, pembe ve krem renginden tasarlanmıştır. Siyah çizgiler aracılığı ile oluşturulan düzeneklerin yer aldığı zorlu parkurlarda yarışarak hedefe ulaşmalı ve bölümleri başarıyla sonuçlandırarak seviye atlamalısınız.

Oyunda, topu engellemek ve patlatmak için hazırlanmış birçok farklı tuzak yer almaktadır. Düz çubuklar, asansörler ve dairelerin üstünde bulunan dikenli tuzaklardan topu korumalı ve çıkış yoluna ulaşmalısınız.

Milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran Go Escape, hiçbir ücret ödemeden cihazlarınıza kurabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz keyif verici bir oyundur.