Oyunculara enfes bir balık tutma deneyimi sunacak olan Go Fish: Jurassic Pond ünlü geliştirici Kwalee Ltd tarafından geliştirildi.

Birbirinden başarılı projelere imza atan ve atmaya devam eden Go Fish: Jurassic Pond ile oyuncular mobil cihazlarında balık tutma deneyimi yaşayacaklar. Arcade oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular benzersiz sularda birbirinden farklı onlarca balık türünü avlama fırsatı elde edecekler. Renkli grafikler ile süslenen yapımda, oyuncular oltaları ile iyi bir balıkçı olmaya çalışacaklar.

Basit kontrollerin yer aldığı oyunda tuttuğumuz balıklar ile para kazanacağız. Tarih öncesi okyanuslarda tarih öncesi balıkları avlayacak ve keşifler gerçekleştireceğiz.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.