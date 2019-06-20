Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz sunulan Go Fish 5 milyondan fazla kitlesi ile en çok oynanan mobil balıkçılık oyunlarından birisi oldu.

Kwalee Ltd tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Go Fish, mobil arcade oyunları arasında yer alıyor. Basit arayüzlerin, kullanıcı dostu temaların ve zengin bir içeriğin yer aldığı mobil yapımda oyuncular birbirinden farklı çok sayıda balığı avlamaya çalışacak ve para kazanacaklar.

Okyanusların gizemlerini de keşfedeceğimiz yapımda amacımız balıkçılık konusunda bizden istenilen balıkları avlamak olacak. Farklı sularda yaşayan balıkları avlayacak, para kazanacak ve çeşitli oltaları deneyimleyebileceğiz. Google Play üzerinde 5 üzerinden 4.3 ile değerlendirilen başarılı oyun 5 milyondan fazla kitlesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.