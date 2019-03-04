Go Slice, kağıdı keserek karakteri bayrağa ulaştırmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunu. Düşünerek ilerleyebileceğiniz, beyni çalıştıran bölümlerle dolu oyun, görsel açıdan kötü olsa da türünün en iyilerinden.

Düşündüren bölümlerle süslü kesip biçmeli bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Go Slice’ı kesinlikle oynamalısınız. Oyunun kuralları basit. Karakteri birkaç metre ötedeki bayrakla buluşturmak. Kağıdı akıllıca keserek karaktere yol yapıyor ya da platformları harekete geçirerek engeli geçmesini sağlıyorsunuz. Bir bölümün tek çözümü yok. Farklı şekilde geçebiliyorsunuz. Kağıdı ne kadar az keserseniz o kadar yüksek puanla tamamlıyorsunuz bölümü.