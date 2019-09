iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz GO Yakıt uygulaması ile güncel yakıt fiyatlarını öğrenebilir, size en yakın istasyonları harita üzerinden inceleyebilirsiniz.

İpragaz markasının akaryakıt firması olarak bilinen GO, 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Yakıt tercihini GO istasyonlarından yana kullanan kullanıcıların faydalanabileceği GO Yakıt uygulamasında, size en yakın istasyonları harita üzerinden inceleyebiliyor ve yol tarifi alabiliyorsunuz.

GO Card ile puan kazanabileceğiniz ve bu puanları yakıt harcamalarında kullanabileceğiniz GO Yakıt uygulamasında, kampanyalar bölümünü ziyaret ederek hediye yakıt kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Sizler için seyahat önerileri sayfası da sunan GO Yakıt uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri