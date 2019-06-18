Gobble Dash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda klasik yılan oyunu

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Gobble Dash, zorlu bölümleri tamamlayıp reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Klasik yılan oyununun daha zevkli ve sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Reflekslerinizi sınamak için oynayabileceğinizi düşündüğüm Gobble Dash oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Gobble Dash sizleri bekliyor.

Gobble Dash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.