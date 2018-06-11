GOBOZ, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi eğitim dolu yüzlerce video içeriğe sahip olan uygulama ile çocuklarınız daha zevkli zamanlar geçirebiliyor.

Basit kullanımı ve yararlı içerikleriyle karşımıza çıkan GOBOZ, çocukların beğenerek kullanabileceği ve yararlı vakit geçirebilecekleri ortam sunan bir uygulamadır. Alanında uzman hocalarla hazırlanan yüzlerce video içeriğe sahip olan uygulama ile çocuklarınızı zararlı içeriklerden koruyorsunuz. 2-12 yaş arası çocuklara hitap eden GOBOZ, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. Kullanışlı menüleri ve basit kullanımıyla da dikkat çeken GOBOZ, abonelik sistemiyle kullanılabiliyor. Bu yüzden uygulamayı kullanabilmek için herhangi bir abonelik türüne kayıt olmanız gerekiyor. Kişiselleştirilmiş özellikleriyle de kullanıcılarına rahatlık sağlayan uygulamada video içerikleri önceden indirerek internet bağlantısının olmadığı zamanlarda da kullanım sağlayabiliyorsunuz.

GOBOZ uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.