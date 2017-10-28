Alan adlarına yatırım yapanların faydalanabileceği GoDaddy Yatırımcı uygulaması iOS işletim sistemli cihazlar için sunuluyor.

1997 yılından bu yana aktif durumda olan ve milyonlarca alan adını bünyesinde barındıran GoDaddy, alan adı yatırımcıları için de ilk başvurulacak kaynaklardan biri. Elindeki değerli alan adlarını satmak isteyenler ve değerli alan adlarını satın almak isteyenlerin kullanabileceği GoDaddy Yatırımcı uygulaması, hiçbir alan adı açık artırmasını kaçırmamanızı sağlıyor.

Açık artırma tekliflerini anlık olarak izleyebileceğiniz uygulamada, teklifler verebilir ve sizden daha yüksek teklifte bulunanları öğrenebilirsiniz. Alan adlarını izleme listenize alarak açık artırmaları daha kolay bir şekilde takip edebileceğiniz GoDaddy Yatırımcı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek karlı alan adı alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.