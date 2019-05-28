Godzilla Defense Force, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bol aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkan Godzilla Defense Force, şehrinizi korumak için devasa canavarlarla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından gelen 29 farklı dinozor ile kıyasıya savaştığınız oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Savunma ve strateji oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Godzilla Defense Force oyunu aynı zamanda Godzillas filminden esinlenilerek geliştirilmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Her hamlelerinize dikkat ederek oynamanız gereken Godzilla Defense Force oyununu mutlaka denemelisiniz.

Godzilla Defense Force oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.