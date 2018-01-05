iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Godzill.io mobil oyunu, gerçek oyuncularla kolektif olarak şehri istila eden dev dinozorları pişman edeceğiniz bağımlılık yaratma potansiyeli olan sürükleyici bir online aksiyon oyunudur.

Godzill.io mobil oyununda gerçek oyuncularla çevrimiçi olarak oynayacaksınız. Ancak alışılanın aksine oyuncular birbirlerine karşı değil ekip olarak hareket edecek. Yapay zeka yönetimli dev dinonorlar şehri istila etmiştir. Sizin yapmanız gereken ise ekibinizle beraber koordine olarak dinozoru alt etmek olacak.

Birbirinden yetenekli 10 korkusuz birim arasında seçim yaparak ekibinizi oluşturun. Her birimin farklı özellikleri ve kuvvetleri var. Ancak oyunda ilerledikçe siz ekipmanlarınızı ve elinizdeki imkanları geliştirebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla her daim kontak halinde olarak dinozorların işini zorlaştırın. Oyunda bir zırhlı aracı, helikopteri ya da usta bir askeri yönetebilirsiniz. Son derece basit kontrol düğmeleriyle akıcı bir oyun deneyimi sunan Godzill.io mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.