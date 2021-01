Going Balls, App Store’da ilgi gören top oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan top oyunlarından GyroSphere’in geliştiricilerine ait olan Going Balls’da engellerle dolu platformda yuvarlanıyorsunuz. Vakit geçirmelik süper eğlenceli bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor. Going Balls, iPhone ve iPad cihazlarda oynanabiliyor.

Going Balls İndir

Top oyunları ile platform oyunlarını harmanlayan, oynadıkça kendisine bağlayan bir mobil oyun Going Balls. Sadece App Store’da indirilebilir olan oyunda amaç; topu yuvarlayarak düşürmeden platform sonuna getirmek. Beş düşme hakkınız var. Bir bölüm diğer bölümün aynısı veya benzeri değil; engeller gittikçe artıyor, platformda kalmak zorlaşıyor. Yukarıdaki ilerleme barından bitiş çizgisine ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz.

Kolay, tek parmakla kaydırmaya dayalı top kontrolü

Oynamak için eğlenceli bir top koleksiyonu

Yaratıcı ve tehlikeli görevler

Bu zorlu yuvarlanan top platform oyununda beklenmedik engellerle dolu bir yol önünüze uzanıyor! Eğlenceli bir yolculuğa hazırlanın.