100 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam eden Gold Train FRVR mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk içeriklere ve basit grafik açılarına sahip olan oyunda demiryollarını birbirlerine bağlayacak ve trenlerin ilerlemelerini sağlayacağız. Kolaydan zora doğru benzersiz seviyeler eşliğinde oyuncular karşılarına çıkan bulmacaları çözmeye çalışacaklar. FRVR tarafından ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan yapımda rayların düzenli ve birbirleri ile uyumlu olması hayati önem taşıyacak.

Yanlış bir adım attığımızda trenler raydan çıkacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaklar. Oyunculara zengin bir içeriğin yanı sıra kolay kontroller de sunan yapım, sadece cihazımızın ekranına dokunarak tren raylarının yerini değiştirebilmemize de olanak tanıyacak.

Gold Train FRVR Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme skor puanına sahip.