Mobil spor oyunları arasında yer alan Golden Boot ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Nordeus imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Golden Boot şu sıralar geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Rengarenk yapısı ile oyunculara mobil cihazlarında frikik kullanma fırsatı veren yapım, basit kontrollere sahiptir. Oyuncular sahanın farklı noktalarından kaleye şutlar atacak ve topu ağlarla buluşturmaya çalışacaklar. Serbest vuruş konusunda yeteneklerimizi göstereceğimiz yapımda 3 farklı oyun modu da bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular farklı oyun modlarında dilerlerse tek başlarına dilerlerse de arkadaşları ile kapışabilecek ve kimin daha iyi serbest vuruş kullandığını gözler önüne serebilecekler. Oyun içerisinde ilerledikçe barajlardaki oyuncu sayıları artacak ve imkansız vuruşlar ile gol atmaya çalışacağız. Oyuncular akıllı cihazlarının ekranlarında parmaklarını sürükleyerek topa falso verebilecekler.

Golden Boot tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.