Golden Match 3

Bu tatlı bulmaca macera oyununda sonraki seviyeye ilerleyip o tatlı zafer hissini yaşamak için Şekerleri değiştir ve eşleştir! Hızlı düşünce ve akıllı hamleler ile bulmacaları çöz; renkli gökkuşağı dalgaları ve lezzetli şeker kombinasyonların tadını çıkar.

Peş peşe 3 veya daha fazla şeker eşleştirerek ve güçlendiricilerini akıllıca kullanarak hamlelerini planla ve ekstra zorlu bulmacaları çöz! Çikolatayı hazırla ve binlerce seviyede şeker topla; canını çektirme garantili!

Ödüller, arkadaşlar ve tatlı toplanabilir kıyafetlerin kilidini açmak için şeker değiştir ve eşleştir! Ne kadar şeker toplarsan oyun tahtasındaki gücün o kadar çok olur. Bölüm yarışında rekabetçi yanını göster: Seviyeleri en hızlı tamamlayıp en çabuk ilerleyeni görebilmek için diğer oyunculara karşı yarış.

Ücretsiz ödüller kazanmak için her gün gir ve güçlendirici çarkını çevir; seviye geçmene yardımcı olabilecek güçlendiriciler kazanmak için sınırlı zorluklara katıl. Eşsiz şekerler, daha harikulade kombinasyonlar ve mor şeker ile dolup taşan eğlenceli ve zorlu oyun modları burada, hemen indir!