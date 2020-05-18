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Golden Match 3 1.5.7 (ios)
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  4. Golden Match 3 - iOS İçin Bulmaca Oyunu

Golden Match 3

1.5.7
ios
Golden Match 3
ÜCRETSİZ
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Şekerleri birleştir ve zinciri kır.

Golden Match 3 Ekran Görüntüleri - 1
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Golden Match 3 Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Bu tatlı bulmaca macera oyununda sonraki seviyeye ilerleyip o tatlı zafer hissini yaşamak için Şekerleri değiştir ve eşleştir! Hızlı düşünce ve akıllı hamleler ile bulmacaları çöz; renkli gökkuşağı dalgaları ve lezzetli şeker kombinasyonların tadını çıkar.

Peş peşe 3 veya daha fazla şeker eşleştirerek ve güçlendiricilerini akıllıca kullanarak hamlelerini planla ve ekstra zorlu bulmacaları çöz! Çikolatayı hazırla ve binlerce seviyede şeker topla; canını çektirme garantili!

Ödüller, arkadaşlar ve tatlı toplanabilir kıyafetlerin kilidini açmak için şeker değiştir ve eşleştir! Ne kadar şeker toplarsan oyun tahtasındaki gücün o kadar çok olur. Bölüm yarışında rekabetçi yanını göster: Seviyeleri en hızlı tamamlayıp en çabuk ilerleyeni görebilmek için diğer oyunculara karşı yarış.

Ücretsiz ödüller kazanmak için her gün gir ve güçlendirici çarkını çevir; seviye geçmene yardımcı olabilecek güçlendiriciler kazanmak için sınırlı zorluklara katıl. Eşsiz şekerler, daha harikulade kombinasyonlar ve mor şeker ile dolup taşan eğlenceli ve zorlu oyun modları burada, hemen indir!

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