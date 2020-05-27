Incredible Technologies tarafından geliştirilen Golden Tee Golf mobil platformda oyunculara gerçekçi bir golf deneyimi sunuyor.

Android ve iOS platformunda 20 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Golden Tee Golf geniş yelpazesi ile mobil alandaki en başarılı golf oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım içerisinde birbirinden farklı karakterler yer alıyor. Oyuncular seçtikleri karakteri kişiselleştirebilecek, farklı kostümler giydirebilecek, ekipmanları özelleştirebilecekler.

9 farklı oyun modu eşliğinde oyunculara farklı deneyimler de sunan başarılı yapım farklı turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular katıldıkları turnuvalar da birbirinden farklı ödüller de kazanabilecekler.

4.6 gibi bir inceleme puanına sahip olan başarılı yapım geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.