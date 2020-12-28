Goldtag ile iPhone'dan 7/24 uygun fiyattan altın alım satım, gönderimi yapabilirsiniz. Bankaların altyapısını kullanmasıyla güvenilirdir.
Goldtag, düğün, nişan, babyshower gibi özel etkinliklerde veya birikim yapmak için altın alıp satabildiğiniz, arkadaşlarınızla altın gönderebildiğiniz bir mobil uygulama. Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden dolayı arkadaşlarınızın etkinliklerine gidemiyor ancak altın takmayı düşünüyorsanız, Goldtag ile kolayca 7/24 altın alıp gönderebilirsiniz.
Goldtag iOS - İnternetten Altın Alma, Satma, Gönderme Uygulaması
Goldtag, iPhone’unuzdan kolay ve hızlı bir şekilde istediğiniz gün/saatte altın alıp göndermenizi sağlayan güvenilir bir uygulama. Goldtag uygulaması üzerinden arkadaşlarınızın gidemediğiniz özel günlerinde bir video veya mesajla birlikte altın göndererek özel günlerinde yanlarında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Uygulama üzerinden etkinlik oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabilir, online (internetten) takılan altınlarınızın miktarını ana sayfadan görebilirsiniz.
Güvenlik noktasında, Goldtag banklarla entegre, güvenli bir şekilde kullanıcılarına altın alım ve satım imkanı sağlıyor. Altınlarınızın tamamı Goldtag’in anlaşmalı olduğu Kuveyt Türk Bankası’nda saklanıyor ki Kuveyt Türk söz konusu altın olduğunda Türkiye’nin önde gelen bankalarından. Transferleriniz Goldtag hesabına geçtiği anda altına çevriliyor ve bu işlemler bankacılık altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor.
- Havale/EFT ve Kredi Kartı/Banka Kartı seçenekleriyle 7/24 uygun fiyattan altın alış satış yapabilirsiniz.
- Goldtag’de bulunan altınlarınızı güncel kurdan bozdurup TL karşılığını kendi hesabınıza 7/24 gönderebilirsiniz.
- Etkinlik sayfasından size altın gönderenleri mesajlarıyla birlikte görebilirsiniz.
- Çeyrek, yarım, tam, gram altın birikimi yapabilirsiniz.
- Düğün ve başka özel etkinlik oluşturun, Goldtag sizin yerinize takı töreninizi yapar.
- QR kodu arkadaşlarınızla paylaşın, size kolayca altın göndersinler.
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