Goldtag, düğün, nişan, babyshower gibi özel etkinliklerde veya birikim yapmak için altın alıp satabildiğiniz, arkadaşlarınızla altın gönderebildiğiniz bir mobil uygulama. Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden dolayı arkadaşlarınızın etkinliklerine gidemiyor ancak altın takmayı düşünüyorsanız, Goldtag ile kolayca 7/24 altın alıp gönderebilirsiniz.

Goldtag iOS - İnternetten Altın Alma, Satma, Gönderme Uygulaması

Goldtag, iPhone’unuzdan kolay ve hızlı bir şekilde istediğiniz gün/saatte altın alıp göndermenizi sağlayan güvenilir bir uygulama. Goldtag uygulaması üzerinden arkadaşlarınızın gidemediğiniz özel günlerinde bir video veya mesajla birlikte altın göndererek özel günlerinde yanlarında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Uygulama üzerinden etkinlik oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabilir, online (internetten) takılan altınlarınızın miktarını ana sayfadan görebilirsiniz.

Güvenlik noktasında, Goldtag banklarla entegre, güvenli bir şekilde kullanıcılarına altın alım ve satım imkanı sağlıyor. Altınlarınızın tamamı Goldtag’in anlaşmalı olduğu Kuveyt Türk Bankası’nda saklanıyor ki Kuveyt Türk söz konusu altın olduğunda Türkiye’nin önde gelen bankalarından. Transferleriniz Goldtag hesabına geçtiği anda altına çevriliyor ve bu işlemler bankacılık altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor.