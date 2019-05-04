Çeşitli engellerin ve tuzakların yer aldığı ilginç golf sahalarında eğlenceli maçlara çıkabileceğiniz Golf Blitz, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Çizgi filmi andıran grafikler ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, ilginç karakterlerden dilediğinizi seçerek golf maçlarına çıkmak ve zorlu sahalarda güçlü rakiplere karşı mücadele ederek topu delikten geçirmektir. Oyun online olarak da oynanabilmekte ve dünyanın her yerinden zorlu rakipler sizleri beklemektedir. Ayrıca çevrimiçi özelliği ile tüm dünyada yapılan canlı maçları izleyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir golf oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca rengarenk golf topları ve sopaları bulunmaktadır. Karakterinizi ve malzemelerinizi seçerek maçlara çıkabilir ve topu delikten ilk siz geçirerek maçları kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Golf Blitz, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir spor oyunudur.