Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Golf Inc. Tycoon spor oyunları arasında yer alıyor.

Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Green Panda Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan başarılı yapım şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. İki farklı platformda yayınlanmasından kısa bir süre sonra deli gibi oynanmaya başlanan yapım basit kontrolleri ve zengin içeriği ile oyunculardan da övgü almaya devam ediyor.

Golf sahalarını ve oyuncuları yöneteceğimiz yapımda sahaları geliştirecek, daha fazla araç alacak ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Oyuncular kendilerine verilen görevleri başardıkça seviyelerini artırabilecek ve daha yeni içeriklere de erişebilecekler.

En son 13 Ağustos 2019’da güncelleme alan yapım hatalarından arındı.