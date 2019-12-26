Golf Peaks, golf oynayarak dağlara tırmandığınız küçük bir bulmaca oyunudur. Topu taşımak, 120'den fazla seviyeyi çözmek ve zirveleri fethetmek için kartları kullanın.

Çok sayıda oyun modunda rekabet et ve tadını çıkar: Klasik modda yavaş ve rahat ol; mümkün olan en az atış ile deliğe ulaş. Ayrıca süper eğlenceli Hücum modunda en kısa sürede deliğe ulaş. Çok sayıda seviyede oyna, ilerle ve kilitleri aç.

Bu oyunda, oyunu çeşitlendiren birçok farklı blok bulacaksınız. Golf Peaks'i istediğiniz zaman oynayın ve minimalist görsel efektlerin ve rahatlatıcı atmosferin tadını çıkarın. Süper kolay kontroller. Eğlenceli ve sezgisel oynanış.