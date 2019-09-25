Zorlu eşleştirmeler ve bulmacalar yaparak birbirinden güçlü onlarca savaş kahramanının kilidini açabileceğiniz ve rakiplerinize karşı ikili mücadelelerde bulunacağınız Good Knight Story, masa oyunları arasına kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, eşleştirmeleri doğru bir şekilde yaparak puan toplamak ve bu sayede savaş kahramanlarının yeteneklerini geliştirmektir. Aynı renge ve şekle sahip olan eşleştirme küplerini yan yana getirerek bulmacaları çözebilir ve ihtiyacınız olan puanları toplayabilirsiniz. Böylece rakiplerinize karşı daha güçlü karakterlerle savaşabilir ve seviye atlayarak yeni karakterlere ulaşabilirsiniz.

Oyun içerisinde düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz birbirinden güçlü birçok savaşçı ve silah yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri ve savaş aletini seçerek savaşlara katılabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Good Knight Story, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici ve stres giderici bir oyundur.