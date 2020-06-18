Good Slice oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Sizleri rahatlatacak efsane bir oyunla karşınızdayım. Sinirlerinizi yumuşatacak oynadıkça daha çok oynamak isteyeceğiniz sürükleyici bir oyun. Farklı maceralara atılmak istiyorsanız ve yeni deneyimler arıyorsanız bu oyunu tercih edebilirsiniz. Yepyeni bir maceraya atılmaya hazır olun.

Oynanış şekli gayet pratik. Önce elinizdeki kesici alet ile size verilen meyveleri küçük parçalara ayırmalısınız. Daha sonra küçük parçalara ayrılan bu meyveler blender'ın içine düşüyor. Ne kadar küçük parçalara ayırabilirseniz size o kadar çok yıldız verilecektir. Bölümleri en fazla puanla tamamlayıp yeni bölümlerde daha iyisini yapmaya çalımalısın. Fakat bu oyunda çok dikkat çeken bir konu var. Elinize aldığınızda bırakmak istemeyeceğiniz sizleri çok rahatlatacak benzersiz bir oyun. Ayrıca VOODOO şirketinin diğer tüm oyunları gibi bu oyunda da eşsiz bir atmosfer ve renkli grafikler bulunuyor. Sen de bu eğlenceli atmosfere dahil olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.