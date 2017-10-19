Goons.io Knight Warriors, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyundur. Keyifli bir deneyim sunan oyunda birbirinden zorlu mücadelelere dahil oluyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olan Goons.io Knight Warriors, sürükleyici kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Keyifi bir deneyim sunan oyunda kendi stratejinizi geliştirerek diğer oyuncularla mücadele ediyor ve becerilerinizi sınıyorsunuz. Farklı karakterlerin ve silahların yer aldığı oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan oyunda kolay kontroller yer alıyor. Basit oynanışıyla da oyuncuları yormayan oyunda işiniz bir hayli zor. Yüksek kaliteli grafiklere de sahip olan oyunda rengarenk bir tema bulunuyor. Can sıkıntınızı gidermek için tercih edebileceğiniz oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınayabiliyorsunuz.

Goons.io Knight Warriors oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.