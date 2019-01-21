GoToMyPC, iPhone/iPad’den bilgisayara uzaktan bağlanmanıza izin veren bir uygulama. Popüler uzaktan kontrol programı LogMeIn’in geliştiricilerinin sunduğu mobil uygulama, iOS cihazınızdan Windows ve Mac bilgisayarınıza kolayca erişmenizi sağlıyor. Telefon ya da tabletinizden bilgisayarınızdaki dosyalara erişip uzaktan yönetebiliyorsunuz.

Uzak bağlantı programları arasında en iyilerden biri olan LogMeIn’in geliştiricilerinin tasarladığı GoToMyPC, mobil cihazınızdan bilgisayarınızdaki dosyalara, programlara ve ağa erişmenize imkan veriyor.

Güvenlik duvarınız varsa ekstra bir yapılandırma, ayar yapmanız da gerekmiyor. Hassas mouse kontrolü, tüm detaylara kolayca dokunmanızı sağlarken; yüzde 300 yakınlaştırmayla tüm detayları kaçırmıyor, gözünüz yorulmadan çalışıyorsunuz. Alt, Ctrl ve Tab gibi özel tuşlar dahil tam klavye işlevi sunuyor. Klavye demişken, sadece PC ancak eriştiğiniz bilgisayarın klavyesini kilitleyebiliyor, ekranını karartabiliyorsunuz. Çoklu monitör desteği, 128-bit AES şifreleme, çoklu görev, cihazlar arası kopyala - yapıştır, Bluetooth klavye desteği uygulamanın güzel diğer özellikleri. Unutmadan, ister 3G/4G ağından bağlanın, ister WiFi (kablosuz ağ) üzerinden bağlantı sağlayın, uygulamayı kullanabiliyorsunuz.