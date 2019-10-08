Götür Beni uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tek tuşla çekici çağırabiliyorsunuz.

Eğlencenin dozunu fazla kaçırdıysanız veya aracınız arıza yaptıysa, Götür Beni uygulaması ile bulunduğunuz konuma çekici çağırabiliyor ve dilediğiniz yere aracınızı taşıtabiliyorsunuz. Alkollü araç kullanıp hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tehlikeye atmadan, trafik çevirmelerinde para cezası ve diğer yaptırımlara maruz kalmadan evinize dönebilmenizi sağlayan Götür Beni uygulaması, oldukça yenilikçi bir hizmet diyebilirim.

Başlangıç ve Varış konumlarını seçtikten sonra fiyat teklifini görebileceğiniz Götür Beni uygulamasında, kredi kartınızla kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. 7/24 canlı destek imkanı da sunan Götür Beni uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, aracınızla birlikte güvenli bir şekilde eve dönebilirsiniz.