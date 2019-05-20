GözGöz uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan lisanslı Göztepe ürünlerini satın alabilirsiniz.

Göztepe Spor Kulübü taraftarıysanız ve takımınızın lisanslı ürünlerine sahip olmak istiyorsanız, GözGöz uygulamasını indirerek birçok farklı ürün seçeneğine ulaşabilirsiniz. Forma, tişört, mont, şapka, atkı, eldiven, bardak, saat, aksesuar ürünleri ve daha fazlasını bulabileceğiniz GözGöz uygulamasında, beğendiğiniz ürünlerin detaylı fotoğrafları ve açıklamalarını da inceleyebilirsiniz.

Üyelik oluşturup adres ve diğer bilgilerinizi tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde ödeme de yaparak siparişinizi tamamlayabileceğiniz GözGöz uygulamasında tişört, forma vb. ürünlerde beden seçiminizi de yapabilmeniz mümkün. Takımınızın lisanslı ürünlerine sahip olmak ve takımınıza destek olmak istiyorsanız, GözGöz uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.