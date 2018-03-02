Grand Battle Royale: Pixel War, PUBG mobil benzeri oyun arayanlara tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor.

Piksel görsellere sahip oyunda PUBG’de olduğu gibi ıssız bir yere paraşütünüzle iniş yapıyor ve sonrasında çevreyi keşfe çıkıyorsunuz. Tüm binalara girip çıkarak silah olarak kullanabileceğiniz bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Binalara girerken dikkatli olmanızda ve açık alanda fazla gezmemenizde fayda var. Rakiplerinizin sizden daha hızlı olabileceğini aklınızda bulundurarak hareket edin. Silahları (farklı tüfek ve tabancalar mevcut) bulduğunuzda da arkanızı kollayarak düşmanla kapışın. Unutmayın, güvenli bölgenin içinde kalmayı başarmalı ve tüm düşmanları temizlemelisiniz.

Grand Battle Royale: Pixel War Özellikleri: