Mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan KOG Co. LTD yine başarılı bir mobil platform oyunu yayınladı.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan GrandChase bir rol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kusursuz grafiklere sahip olan yapımda oyuncuları tatmin edici düzeyde bir içerik kalitesi bekliyor. Mobil rol oyunları arasına hızlı bir giriş gerçekleştiren yapım şuanda 2 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Klan maçlarının ve localarının da yer alacağı oyunda gerçek zamanlı olarak bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Oyuncular localardan arkadaşlar edinebilecek ve klanlar kurarak dünya çapında oyuncular ile karşı karşıya gelecekler. 25 farklı ülkede oynanabilen oyunda PvP maçları ile aksiyon dolu anlar yaşayacağız. 70’den fazla kahraman arasından seçim yapacak ve karakterimiz ile dünya çapında oyuncular ile bir araya geleceğiz.

İyi oyunlar dileriz.