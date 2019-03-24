Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda macera tutkunlarıyla buluşan Graven: The Purple Moon Prophecy, gizemli kasabalarda değerli taşları ve çeşitli objeleri inceleyebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, karanlık mağaralarda ilerleyerek değerli taşlardaki ve deniz fenerlerindeki gizemleri çözmektir. Kötülüğü serbest bırakarak dünyayı yok etmek için verilen bir emre karşı mücadele etmeli ve dünyayı kurtarmalısınız. Bu serüvende zorlu görevler üstlenecek ve macera dolu anlar yaşayacaksınız. Sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda toplam 50 zorlu bölüm ve onlarca farklı görev bulunmaktadır. Ayrıca görevlerde karşılaşabileceğiniz birkaç esrarengiz karakter yer almaktadır. Taşlardaki ve çeşitli objelerdeki sırları açığa çıkarmak için arkeolog kimliğine bürünmeli ve maceraya atılmalısınız.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Graven: The Purple Moon Prophecy, macera severler için hazırlanmış eğlenceli bir oyundur.