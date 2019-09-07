Yeni bir moto yarış deneyimie sahip olan Gravity Rider Zero geliyor. Burada yükseltme parçaları yok, güçsüz araçlara karşı herhangi bir zorluk çıkmıyor ya da yarış yok: her parça mükemmel dengelenmiş, böylece en iyi sürüşü yaparak rakipleri yenebilirsiniz.

Bu motor dengesine dayanan oyunda her seviyede aşılması gereken yeni akıllı mekanikler ve denemeler keşfederek engellerin üzerinden tırmanacaksın.

Araç koleksiyonunuza hayran kalın ve kişiselleştirin. Yarış aracınıza yeni bir boya işi verin, motosikletinize farklı bir renk verin veya kartınızı neon ışık izi ile yükseltin.

İstediğiniz tüm yarış arabalarının kilidini açabilirsiniz. İstediğiniz zaman moto, mmx buggy araçlarına dokunabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir pistte onlarla hızlandırabilirsiniz. Engelleri daha hızlı aşmak için bisikletinizi doğru yerlere hızlandırın ve eğin. Tuzaklardan kaçınmak için zamanında fren yapın.



