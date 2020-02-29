Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Great Battles Medieval, ortaçağ imparatorluklarından dilediğinizi seçerek strateji savaşlarına katılacağınız ve güçlü bir ordu kurarak rakiplerinize diz çöktüreceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Strateji oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve kaliteli grafiklerle donatılan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce askerden kurulu dev bir ordu oluşturmak ve ticarete atılarak ülke ekonomisini dengede tutmaktır. Bir zamanlar ortaçağın en güçlü imparatorlukları olan ve askeri güçleriyle dünyaya kafa tutan birçok ülkenin yer aldığı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda at biniciler, kılıç şövalyeleri, okçular, balta ve mızrak atıcılar, topçular, silahlı süvariler ve daha onlarca farklı askerden oluşan kalabalık ordu grupları bulunmaktadır. Dilediğiniz askerlerden oluşturacağınız güçlü bir orduyu komuta ederek stratejik planlar yapmalı ve savaşları en az kayıpla tamamlamalısınız.

Strateji oyunları arasında yer alan ve yarım milyondan fazla kullanıcı tarafından sevilerek oynanan Great Battles Medieval, bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.