Onlarca farklı gezegen keşfedebileceğiniz ve gezegenleri yabancı maddelerden arındırarak yeşil bir yaşam alanı inşa edebileceğiniz Green the Planet 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve basit ama eğlendirici grafikleri ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı gezegenler keşfederek bu gezegenlere füzeler yerleştirmek ve uzay boşluğundan gelen yabancı cisimleri yok ederek yeşil bir çevre oluşturmaktır. Doğaya zarar veren ve aynı zamandan tüm gezegenleri tehdit eden çeşitli maddeleri etkisiz hale getirerek görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı gezegen ve bu gezegenlere kurabileceğiniz birçok füze sistemi bulunmaktadır. Kurduğunuz füzeler ile zararlı maddeleri vurabilir ve yeşil bir çevre oluşturabilirsiniz.

Bir milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak sunulan Green the Planet 2, gün geçtikçe daha fazla insanın ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.