Bu RPG macerasında karanlık ordularının yolunu kes ve Kral Valor'un korkunç koruyucularını yen. Kötü bir güç Vallaris'in unutulmuş krallığında harekete geçiyor. Kayıp kralının kaderini keşfetmekle görev alan arayışınız uğursuz bir dönüş alır ve karanlığa atılırsınız.

Grimvalor, karanlık fantastik bir dünyada geçen rol yapma oyunudur. Yetenek temelli savaşta ustalaş, düşman kalıplarını öğren ve onları indir. Paramparça Vallaris topraklarını keşfedin, ekipmanı bulun ve yükseltin.

Hikaye odaklı birinci sınıf deneyim ile atmosferik manzaralar ve zindanlar arasında bir yolculuğa çıkın.

Grimvalor Özellikleri