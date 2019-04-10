Ticari inşaat, demir işçileri, marangozlar, işletme mühendisleri, işçiler, çimento ustaları ve diğer birçok esnafın yardımıyla inşaat sıfırdan başlamaktadır. Planları doğru uygulayın ve binanızın hayata geçtiğini görün.

Ground Up Construction, oyuncuya yeteneklerini test etmeye zorlayarak ticari inşaat girişimine yardımcı olur. Bakkaldan gökdelenlere kadar her şeyi inşa edebileceğiniz 100 yap-bozda ustalaşıp yapabileceklerinizi kontrol edin. İnşaatı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra daha zorlu yapı türleriyle karşılacaksınız.

Bir marangoz, çimento ustası, işçi, işletme mühendisi ve demir işçisi olarak çalışmanın zorluklarını görün.

Ground Up Construction Özellikleri