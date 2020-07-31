Guardian Tales

Efsanevi muhafız tarafından kurtarılmaya mahkum olan ve Invaders saldırısından dolayı karışan Kanterbury'de maceranıza başlayın! Ağır kayalar kaldırın, patlayıcı bombalar atın ve inanılmaz hazinelere giden gizli yolları keşfetmek için kendinizi engellerin üzerinden atın.

Kanterbury'de yaşayan güçlü patronlara meydan okumak için karanlık ve tehlikeli zindanları keşfedin. Mücadele edin, yakalayın ve ardından kendi kişisel savaş takımınızı oluşturmak için geniş bir zombi kadrosu geliştirin. Efsanevi ekipmanlarını elde etmek için zindan patronlarını yen ve onları maiyetine ekle.

Güçlü düşmanlara ve büyük patronlara karşı zafere giden yolu atlat. Rastgele üretilen zindanlarda ve baskınlarda kendinizi test edin, sıradan arena savaşlarında dünyanın dört bir yanından oyuncularla rekabet edin. Çorak arazilerde ilerleyin, patronları yakalamak için canavarlarla savaşın ve karakterlerinizi geliştirin.