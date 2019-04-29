Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Gum Fly, dev bir zombiyi yöneterek etrafınızdaki yiyecekleri toplamak için çeşitli aksiyonlara gireceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kontrol ettiğiniz dev zombi karakteri ile gökyüzündeki tüm yiyecekleri toplayarak karakterinizin açlığını gidermek ve puan kazanmaktır. Zombinin ağzında yer alan sakızı olabildiğince uzak mesafeye fırlatarak gökyüzündeki tüm objelerin sakıza yapışmasını sağlamalısınız. Attığınız sakız karşısına gelen her şeyi kendisine yapıştırır ve size getirir. Bu sayede karnınızı doyurabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda birbirinden ilginç görünüme sahip onlarca zombi karakteri ve gökyüzüne fırlatabileceğiniz farklı renklerde birçok sakız yer almaktadır. Puan toplayarak yeni sakızların kilidini açabilir ve dilediğiniz seçerek oyuna başlayabilirsiniz.

Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve gün geçtikçe daha fazla oyun severin ilgisini çeken Gum Fly, ücretsiz olarak sunulmaktadır.