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Gun&Girls.io (ios)
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  4. Gun&Girls.io - iPhone ve iPad İçin Hayatta Kalma Oyunu

Gun&Girls.io

ios
Gun&Girls.io
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Savaşçı doğdular!

Gun&Girls.io, anime karakterlerin bulunduğu bol ateş etmeli, refleksler kadar stratejinin de önemli olduğu online mobil oyun. Savaşçı doğan 6 güzel kız arasından seçiminizi yapıp şehir arenasına giriyorsunuz. Tüm yeteneklerinizi sergilemek için 7 dakika süreniz var. Sıkıcı hikaye üzerinden yürümeyen, hızlı maçlara odaklanan harika bir battle royale oyunu sizlerle. iOS’ta da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere karakterlerin tümü silah kullanabilen kızlar. Tüfek, makineli tüfek, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve daha birçok silahı ustalıkla kullanabilen kızlar, arenada bir araya gelip hayatta kalma mücadelesi veriyor. Maçlar 7 dakikada sonlanıyor. Bu süre sonunda en fazla düşmanı indiren oyuncu arenanın kazananı oluyor. Arenalarda açık savaşabildiğiniz gibi pusuya yatıp düşmanlarınızı haince öldürebilir ya da saklanarak, siper alarak ateş edebilirsiniz. Arenada belli noktalarda karakterinize yeni yetenekler kazandıran yıldızların yanında sağlık paketleri var. Bunları toplamak biraz zor.

 

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