Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz Gun Idle, çeşitli silah ve tüfekleri kullanabileceğiniz stres giderici bir oyun olarak göze çarpıyor.

Gerçekçi silah tasarımları ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı silahtan dilediğinizi seçerek hedefe doğru ateş etmek ve olabildiğince yüksek puan alarak sonraki seviyelere geçmektir. Oyunda kalaşnikof, uzi, bazuka, tüfek, pompalı, beratta, taramalı, makineli ve daha birçok silah bulunmaktadır. Görevleri tamamlayarak para kazanabilir ve yeni silahların kilidini açabilirsiniz.

Geniş yelpazeli bir silah koleksiyonu yapabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor. Hedef tahtalarına ateş ederek maksimum düzeyde para kazanmalı ve farklı silahları satın almalısınız. Ayrıca mermi ve bomba almak içinde paraya ihtiyacınız olacaktır.

Mobil oyunlar arasında spor kategorisinde yer alan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Gun Idle, sıkılmadan oynayabileceğiniz ve günün stresini atabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekmektedir.