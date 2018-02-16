Guns of Glory, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan çok oyunculu savaş - strateji oyunu. İmparatorluğunuzu kurup bir yandan kalenizi savunurken diğer yandan havadan zeplinlerle karadan yetiştirdiğiniz ordunuzla savaştığınız bir mobil oyun. Strateji odaklı savaş oyunlarını seviyorsanız kesinlikle indirip oynamalısınız.

iPhone ve iPad’de oynanabilir online strateji oyununda krallığı kurtarabilecek son lider olarak bulunuyoruz. Şeytani Kardinal canavarlarla birlikte topraklarımıza girmiş durumda. Neyse ki; efsanevi üç silahşörler bu mücadelemizde bize yardımcı oluyorlar. Teknolojilerle geliştirdiğimiz zeplinlerle de destek vererek kalemizi koruyoruz. Yönettiğimiz birlikler, savunma ve saldırı birimleri ve ekipmanlar geliştirmeye, özelleştirmeye açık. Gökyüzünün hakimi olmamızı sağlayan zeplinlerden karadaki en önemli silahımız topçulara her şeyi geliştirebiliyoruz.

Guns of Glory Özellikleri: