Guns Royale, iOS platformuna özel çıkış yapan, piksel grafikleriyle dikkat çeken çok oyunculu hayatta kalma oyunu. Silahsız olarak başladığınız oyunda düşmanın karşınıza ne zaman nereden çıkacağını tahmin edemeyeceğiniz büyük haritalarda mücadele ediyorsunuz. Ne kadar uzun süre hayatta kalmak için değil, arenanın tek kurtulanı olabilmek için uğraş sarf ediyorsunuz.

Pikselleri saydığınız karakterler ve arenalarla süslü soluksuz oynayabileceğiniz bir iPhone/iPad oyunu olarak özetleyebilirim. Hayatta kalma temelli aksiyon oyunlarını seviyorsanız oynarken son derece keyif alacağınız bu yapımda ister PvP modda gerçek oyunculara karşı isterseniz de PvE modda yapay zekaya karşı mücadele edebiliyorsunuz. Oyunun güzel yanı; herkes eşit olarak başlıyor. Başta kimsede silah yok. Tüm oyuncular silah ve teçhizat bulmak için arenada arayışa giriyor. Tabii ki silahları bulan diğerlerine göre üstünlük kuruyor.

Tepe kamera açısından oynanış sunan yapımda oyun alanını silahlar, sağlık durumu ve karakter özelleştirme seçenekleri kaplıyor. Sağa ve sola dizili onlarca buton arasında neyse ki yön ve aksiyon butonları yer almıyor. Karakterin kontrolünü sağlamak, silah kullanımı çok basit. Hayatta kalmak için elbette çok seri olmalısınız.