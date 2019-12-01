Witcher evreninin en sevdiği kart oyununa katılın: GWENT'te, blöf yapma, anında karar verme ve dikkatli güverte yapımını birleştiren hızlı tempolu düellolarda arkadaşlarınızla çarpışıyorsunuz.

Savaşın gelgitini dramatik bir şekilde döndüren kahramanlar, büyüler ve özel yeteneklerle, aldatmaca ve zekice numaralar cephaneliğinizin gerekli parçalarıdır. Adil ve eğlenceli bir progresyon sistemi, rekabetçi bir kart koleksiyonu oluşturma zevkini saf bir zevke dönüştürür.

Elle çizilmiş sanat ve büyüleyici görsel efektler, her karta, savaşa ve savaş alanına hayat veriyor ve aynı zamanda GWENT'i oynamak ve izlemek için zevk haline geliyor. Düşmanı kaba kuvvetle ezin veya zekice numaralarla zekası olun. GWENT’in eşsiz yuvarlak tabanlı oynanışı, stratejik olanaklar dünyasını açıyor.