iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz GZT uygulaması ile Türkiye ve dünyadaki son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz.

Alışılagelmiş haber sitelerinden ziyade, okuyucularını kendine bağlayan yeni nesil habercilik anlayışıyla hizmet veren GZT uygulamasında güncel haberlerin yanında birçok faydalı içeriğe de ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medya, televizyon, spor, haberler, video ve podcast içerikleri gibi kategorilerde yayın yapan GZT uygulamasında, göz yormayan sade ve kolay bir arayüz kullanılmış.

Arama sayfasını kullanarak merak ettiğiniz bir haber veya içeriğe doğrudan ulaşabileceğiniz GZT uygulamasında, haber ve diğer içerikleri paylaşabiliyor, daha sonra incelemek üzere kaydedebiliyor ve yorumunuzu ekleyebiliyorsunuz. Gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, kültür-sanat ve daha birçok kategoride haberlere ulaşabileceğiniz GZT uygulamasında anlık bildirimler de alabilirsiniz. Eğer siz de gündemi yakından takip etmek istiyorsanız, GZT uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.